Політв'язня Балуха планують етапувати у Тверську область РФ, - адвокат

Вивезення Балуха з анексованого Криму в Росію є абсолютно незаконним

Українського політв’язня Володимира Балуха можуть етапувати в колонію у Тверській області Росії.

"Зараз він перебуває в республіці Адигея, в місті Армавір і найближчим часом, є інформація, його планують етапувати в одну з колоній у Тверській області", - повідомив його адвокат Микола Полозов, інформує "Прямий".

За словами Полозова, в цій колонії адміністрація використовує так званий "актив" серед ув’язнених, щоб ті залякували інших ув’язнених.

Нагадаємо, українського політв'язня Володимира Балуха, який перебував у СІЗО в анексованому Сімферополі, 19 лютого етапували у російський Краснодар. Згодом звідти 21 лютого його вивезли у невідомому напрямку, не сповістивши рідних. Пізніше стало відомо, що він у СІЗО в місті Армавір, у Краснодарському краї.

Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.

25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Також, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.