Політв'язня Балуха планують етапувати у Тверську область РФ, - адвокат
"Зараз він перебуває в республіці Адигея, в місті Армавір і найближчим часом, є інформація, його планують етапувати в одну з колоній у Тверській області", - повідомив його адвокат Микола Полозов, інформує "Прямий".
За словами Полозова, в цій колонії адміністрація використовує так званий "актив" серед ув’язнених, щоб ті залякували інших ув’язнених.
Нагадаємо, українського політв'язня Володимира Балуха, який перебував у СІЗО в анексованому Сімферополі, 19 лютого етапували у російський Краснодар. Згодом звідти 21 лютого його вивезли у невідомому напрямку, не сповістивши рідних. Пізніше стало відомо, що він у СІЗО в місті Армавір, у Краснодарському краї.
Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.
25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
Також, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.
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