Політв'язню Коломійцю не надають меддопомогу у колонії РФ
"Андрія продовжують мучити головні болі, з'явилися сильні болі в області живота, загострився псоріаз. У нього вся шия і спина у червоних плямах, болить живіт - так, що Андрій загинається від болю", - заявила дружина Андрія Галина Коломієць, яка з 11 до 13 лютого була на побаченні з чоловіком, повідомляє "Кримська правозахисна група".
В отриманні інформації про те, що зі здоров'ям політв'язня, його дружині у колонії відмовили.
"Начальник медсанчастини послався на те, що він не має права розголошувати відомості про здоров'я ув'язненого його родичам без письмової заяви самого ув'язненого", - зазначили правозахисники.
У колонії Коломієць, засуджений кримським "судом" за події на Майдані, перебуває на профобліку як "схильний до порушення режиму і пропаганди".
Також повідомляється, що Коломійця відвідав представник українського консульства у Ростові-на-Дону
"Бесіда відбулася у присутності представника колонії, зустріч фіксувалася відеокамерою", - повідомила дружина Коломійця.
Активіста Євромайдану Андрія Коломійця затримали на території Кабардино-Балкарії у травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання його доставили в анексований Крим та звинуватили у замаху на вбивство двох кримських "беркутівців".
У червні 2016 року російський "суд" в анексованому Криму засудив Коломійця до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.
У квітні 2017 р. Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.
Також, кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО в анексованому Криму та звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, не допомагає інсулін, який йому призначили після медогляду.
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