Політична криза у Бельгії: провал коаліційних переговорів, уряду немає 163 дні

У Бельгії представники двох найбільших партій офіційно повідомили, що вони не дійшли згоди у формуванні урядової коаліції, повідомляє "Європейська Правда".

На початку жовтня франкомовна соціалістична партія PS і фламандська націоналістична партія N-VA почали черговий раунд переговорів про формування нового уряду.

Після місяця переговорів вони офіційно повідомили короля Філіпа про неможливість створення коаліції, а представники партій попросили звільнити їх з посад у переговорних групах.

Таким чином, у Бельгії продовжується політична криза і країна залишається без уряду попри те, що вибори відбулися ще у травні.

У Бельгії немає повністю функціонуючого федерального уряду, оскільки коаліція на чолі з колишнім прем’єром Шарлем Мішелем розпалася в грудні 2018 року. Тимчасовим прем'єр-міністром нещодавно була призначена Софі Вілмс, але у її уряду немає парламентської більшості.

Король сьогодні проведе консультації із лідерами всіх парламентських партій щодо подальших дій.

У 2010-2011 роках Бельгія прожила без уряду рекордний 541 день.