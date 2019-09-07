ЄС покарає Бельгію за повільний інтернет
У 2014 році Європейський парламент і Рада ЄС ухвалили директиву, яка спрямована на сприяння і стимулювання розгортання високошвидкісних мереж електронного зв'язку. Директива встановлює мінімальні вимоги, що стосуються будівельних робіт і фізичної інфраструктури. Держави-члени повинні були впровадити директиву у своє національне законодавство не пізніше 1 січня 2016 року, повідомляє "Європейська правда".
За неспроможність Брюсселя зробити це Європейська комісія подала в суд на Бельгію два роки тому.
Єврокомісія спершу хотіла стягувати з Бельгії добовий штраф в розмірі 54 639 євро, але згодом скоротила свою вимогу.
Своїм рішенням Суд постановив, що Бельгія не виконала зобов'язань за директивою.
"Суд, оцінивши серйозність і тривалість порушення, зобов'язує Бельгію виплатити комісії, починаючи з дати винесення рішення і доки ця держава-член не припинить порушення, щоденний штраф у розмірі 5 тисяч євро", - йдеться у рішенні.
Нагадаємо, що 20 інтернет-провайдерів не блокують навіть половину сайтів, внесених до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України, йдеться в дослідженні Лабораторії цифрової безпеки, здійсненого у березні 2019 року.
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