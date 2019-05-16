20 інтернет-провайдерів не блокують навіть половини санкційного списку сайтів, – Дослідження

20 інтернет-провайдерів не блокують навіть половину сайтів, внесених до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України, йдеться в дослідженні Лабораторії цифрової безпеки, здійсненого у березні 2019 року.

Згідно із дослідженням, не всі українські інтернет-провайдери блокують сайти Криму, ОРДЛО та Росії. Менше 15 провайдерів, наприклад, не обмежують доступ до таких ресурсів: crimea.gov.ru, sprav.yandex.ua, dnr-life.ru, платформа WebMoney, сайти так званих "Міністерства транспорту ДНР", "Міністерства охорони здоров’я ДНР" та "Ради міністрів ЛНР", - повідомляє "Радіо Свобода".

Також є провайдери, які блокували сайти по-різному в залежності від регіону. Наприклад, у місті Дніпро в один із вимірюваних тижнів березня один із тестованих провайдерів не блокував 185 санкційних сайтів, тоді як в інших містах таких ресурсів було чотири-п’ять. У Херсоні в перший тиждень березня тим самим провайдером не блокувалося 183 сайти.

Крім того, деякі українські провайдери не блокували популярні російські платформи "Одноклассники", mail.ru, yandex.ru, що входять в топ-25 найвідвідуваніших сайтів українцями. Протягом березня сайти "Одноклассники" та mail.ru були доступні в Одесі в одного провайдера. Платформу mail.ru також не блокували по одному провайдеру в Ужгороді та Запоріжжі. Сайт yandex.ru був доступний протягом двох тижнів березня у семи провайдерів у Дніпрі, Черкасах, Харкові, Полтаві, Кривому Розі, Рівному та Житомирі.

У межах дослідження монітори Лабораторії цифрової безпеки перевірили 264 сайти. Загалом тестувалися 70 провайдерів у 22 містах України.

15 травня 2019 року президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, що передбачає застосування нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. У списку 468 юридичних осіб – зокрема сервіси "Яндекс", соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники", сайти Mail.Ru Group, антивірусні компанії "Лабораторія Касперського" і DrWeb.

Нагадаємо, що в окупованому Криму повністю блокують 12 українських сайтів