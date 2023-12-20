Політичні суперечки у Польщі: Звільнення керівництва державних ЗМІ та протести опозиції

Вже сьогодні, 20 грудня, міністр культури Польщі Бартоломій Сенкевич звільнив керівництво державних ЗМІ.

У Польщі новий уряд вирішив звільнити керівництво державних ЗМІ. Опозиційна партія "Право та справедливість" розпочала протест.

Про це повідомляє BBC.

Учора, 19 грудня, польський парламент підтримав резолюцію, яка закликає до незалежності, об'єктивності та плюралізму на державному телебаченні та радіо.

Вже сьогодні, 20 грудня, міністр культури Польщі Бартоломій Сенкевич звільнив керівництво державних ЗМІ.

У відповідь на резолюцію депутати від партії "Право та справедливість", яка була правлячою до осінніх виборів, розпочали сидячий протест у штаб-квартирі державного телеканалу TVP. При цьому він припинив своє мовлення.

До акції протесту приєднався і лідер партії Ярослав Качинський. Він просидів у штаб-квартирі всю ніч з 19 на 20 грудня.

Водночас, колишній прем'єр Матеуш Моравецький, представник партії "ПіС", засудив дії уряду нового прем'єра Дональда Туска і назвав їх "незаконними".

Як зазначає ВВС, останніми роками вечірні випуски новин TVP і TVP Info "перетворилися на пропагандистську машину" уряду "ПіС". Ще з 2015 року, коли партія прийшла до влади, вона змінила польське законодавство про ЗМІ, що дозволило їй звільняти членів правління та брати на роботу до державних ЗМІ журналістів, які розхвалювали її політику.

За влади "ПіС" Польща опустилася з 18-го на 57-е місце у Всесвітньому індексі свободи преси.

Нагадаємо, ще минулого тижня новим прем'єр-міністром Польщі став Дональд Туск. Він склав присягу 13 грудня.