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"Політичний труп Росії": Путіну знову встановили "надгробок" у Петербурзі

Де конкретно з'явився "надгробок", не уточнюється
Активісти вдруге протягом тижня встановили в Петербурзі "надгробок Володимиру Путіну" з написом "Політичний труп в Російській Федерації".
"Політичний труп Росії": Путіну знову встановили "надгробок" у Петербурзі Фото:Twitter

"Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест", - повідомляє Meduza з посиланням на Twitter "Агіт Росія".

Зазначається, що перше повідомлення про це з'явилося 9 квітня в анонімному телеграм-каналі ПЬЯTNIЦА, який ведуть активісти "Безстрокового протесту".

Де конкретно з'явився "надгробок", не уточнюється.

За даними видання, 3 квітня картонний "надгробок Володимиру Путіну" встановили в Петербурзі біля Ісаакіївського собору, за що двоє активістів руху "АгітРоссія" отримали по дев'ять діб арешту.

Нагадаємо, що активісти "безстрокового протесту" 18 березня заявили, що встановили у Москві "надгробок Путіна" - прямокутну дошку, на якій - табличка з фото президента Росії, підписом "Володимир Володимирович Путін" і датами народження і "смерті", 2019 рік.

 

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10 04 2019 14:54
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