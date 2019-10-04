"Політичний труп Росії": Путіну знову встановили "надгробок" у Петербурзі
"Здається, так висловлювати своє розчарування президентом стає в Росії традицією. Безстроковий протест", - повідомляє Meduza з посиланням на Twitter "Агіт Росія".
Зазначається, що перше повідомлення про це з'явилося 9 квітня в анонімному телеграм-каналі ПЬЯTNIЦА, який ведуть активісти "Безстрокового протесту".
Де конкретно з'явився "надгробок", не уточнюється.
За даними видання, 3 квітня картонний "надгробок Володимиру Путіну" встановили в Петербурзі біля Ісаакіївського собору, за що двоє активістів руху "АгітРоссія" отримали по дев'ять діб арешту.
Нагадаємо, що активісти "безстрокового протесту" 18 березня заявили, що встановили у Москві "надгробок Путіна" - прямокутну дошку, на якій - табличка з фото президента Росії, підписом "Володимир Володимирович Путін" і датами народження і "смерті", 2019 рік.
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