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ПОЛІТИКА

Політика Трампа щодо України посіяла розбіжності в Республіканській партії – CNN

05 березня 2025, 11:56
Політика Трампа щодо України посіяла розбіжності в Республіканській партії – CNN
Фото: reuters.com
Рішення Трампа призупинити військову допомогу Україні вже викликало занепокоєння в деяких колах Республіканської партії.

В партійній єдності республіканців з’явилися перші тріщини через деякі дії адміністрації щодо скорочення державних послуг і нещодавню риторику Трампа щодо України.

Про це повідомляє агенція CNN.

Рішення Трампа призупинити військову допомогу Україні вже викликало занепокоєння в деяких колах Республіканської партії, незважаючи на те, що багато республіканців хвалили Трампа за його позицію у суперечці з українським президентом Володимиром Зеленським, що сталася в Овальному кабінеті минулого тижня.

CNN також зауважила, що Трамп відкинув десятиліття ортодоксальності американської зовнішньої політики, просуваючись вперед у пошуках нових угод з такими країнами, як росія, тоді як їхні союзники, такі як Україна, залишаються у програші.

Раніше ми писали, що республіканці закликають президента США Дональда Трампа врятувати переговори з президентом України Володимиром Зеленським, сподіваючись досягти мирної угоди, яка зупинить російську агресію і, можливо, надасть США доступ до багатих корисних копалин України.

війнаДональд Трампреспубліканцідопомога Україні

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