Політика Трампа загрожує безпеці Заходу – ексміністр оборони Британії

Ексміністр оборони Британії підкреслив, що росія вже понад десять років розпалює розкол, який спостерігається сьогодні.

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс впевнені в тому, що росія не становить загрози. Також вони вважають, що Штатам слід вийти з НАТО і захопити Гренландію в той чи інший спосіб. Такий напрямок зовнішньої американської політики може сильно змінити світ.

Таку думку висловив ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес у своїй колонці для видання The Telegraph.

За його словами, США майже відкрито говорять про те, що суверенітет інших країн не має значення для Вашингтона. Утиск опонентів, суддів і вільної преси допустимий в ім'я "Америки понад усе", а факти - це вигадка. Саме такого курсу дотримується адміністрація Трампа, вважає Воллес.

Ексміністр оборони Британії нагадав, що російський диктатор владімір путін і Трамп обговорюють угоду з видобутку корисних копалин на окупованих територіях України, а розвіддані "П'яти очей" передаються ворогам НАТО. Також США виводять свої війська з європейських баз і поступово відсторонюються від Європи.

Воллес попередив, що політика Трампа "Америка понад усе" насправді не принесе користі простим американцям. За його словами, від цього виграють тільки росія, Китай і екстремісти по всьому світу, які десятиліттями вважали США своєю метою номер один.

Ба більше, путін не вирішив раптом, що Трамп його новий найкращий друг, зазначив Воллес. Натомість російський диктатор має намір отримати вигоду від "теплих" відносин зі США, а потім скористатися цим.

Ексміністр оборони Британії підкреслив, що росія вже понад десять років розпалює розкол, який спостерігається сьогодні. Наприклад, під час заворушень "Black Lives Matter" 2020 року російські ""фабрики тролів" навмисно посилювали обидві крайнощі дебатів у соціальних мережах.

За іншим океаном Китай буде радіти з приводу можливого руйнування старого світового порядку, додав Воллес. За його словами, все, що зробило Америку великою і багатою після закінчення Другої світової війни, може бути зведено нанівець завдяки зусиллям Трампа.

Крім того, ексміністр оборони Британії висловив сподівання, що Трамп все ж таки одумається і зрозуміє, що його підхід руйнує світовий порядок. Він вважає, що президенту США слід зрозуміти, що якщо таврувати всіх своїх друзів "халявщиками" і вимагати "повернення боргів", то це створить клини між союзниками.

Проте Воллес вважає, що до Трампа потрібно застосовувати м'який підхід, якого дотримується прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. За його словами, президента США "потрібно м'яко виховувати, а не лаяти".

Нагадаємо, після суперечки у Білому домі, яка трапилася в п'ятницю, представники команди президента США Дональда Трампа провели таємні розмови з його українським колегою Володимиром Зеленським, аби повернути переговори у правильне річище. Серед представників республіканця, які спілкувалися з Зеленським, був і спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.