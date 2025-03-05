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ПОЛІТИКА

Команда Трампа таємно вела переговори із Зеленським після суперечки у Білому домі – CNN

05 березня 2025, 10:19
Команда Трампа таємно вела переговори із Зеленським після суперечки у Білому домі – CNN
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Серед них — спецпредставник Кіт Келлог.

Після суперечки у Білому домі, яка трапилася в п'ятницю, представники команди президента США Дональда Трампа провели таємні розмови з його українським колегою Володимиром Зеленським, аби повернути переговори у правильне річище. За даними CNN, американці наголосили на важливості стабілізації відносин якнайшвидше, запевняючи, що відновити діалог потрібно до виступу глави Білого дому у Конгресі. 

Серед представників республіканця, які спілкувалися з Зеленським, був і спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог. 

Одне з джерел розповіло виданню, що хоча угода про корисні копалини ще не підписана, Штати вважають, що переговори щодо неї "рухаються у правильному напрямку".

Нагадаємо, через кілька днів після суперечки у Білому домі президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до мирних перемовинта підписання угоди про рідкісноземельні метали. Він запропонував, якими можуть бути перші кроки до встановлення миру: обмін полоненими "всіх на всіх" та встановлення перемир'я у повітрі та в морі. Після цього президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі розповів про "важливий лист" від Зеленського, в якому український лідер заявив, що "ніхто не хоче миру більше, ніж українці". Наразі незрозуміло, чи вичерпано конфлікт між лідерами, але ЗМІ наголошують, що Київ та Вашингтон продовжують підготовку до підписання домовленості про копалини. 

Дональд ТрамппереговориКонгресВолодимир Зеленський

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