Політики, юристи, чиновники - серед 334 затриманих в Італії за зв’язки з мафією
Італійська поліція провела масштабну операцію проти мафії, затримавши 334 особи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.
Операція на півдні країни була спрямована проти мафіозної організації "Ндрангета".
Серед 334 затриманих у ході проведеної карабінерами на світанку операції - політики, адвокати, бухгалтери, нечисті на руку державні чиновники. Серед них також адвокат і колишній депутат від партії "Вперед, Італія" Джанкарло Піттеллі.
Загалом 416 підозрюваних звинувачують у різних злочинах, пов’язаних з мафіозною діяльністю: вбивствах, вимаганні, лихварстві, фіктивній реєстрації власності, відмиванні грошей та інших злочинах, що посилюються застосуванням мафіозних методів.
Одночасно з розпорядженням про попереднє ув'язнення карабінери також повідомили про постанову про накладення арешту на суму близько 15 млн євро.
Нагадаємо, що поліція Італії затримала другу найнебезпечнішу людину країни - боса мафії "Каморра"
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