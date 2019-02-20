Полковник поліції продавав інформацію колекторам і купив собі дев'ять квартир

Працівники поліції під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури викрили колишнього начальника одного з департаментів НПУ, який нажився на продажу службової інформації.

47-річний полковник поліції – колишній очільник одного з департаментів – на початку 2018 року вийшов на пенсію та налагодив схему незаконного збагачення. Чоловік разом зі спільниками тривалий час за грошову винагороду надавали закриту інформацію з систем МВС та НПУ колекторським конторам, мережі банківських установ та приватним підприємствам, інформує офіційний сайт Нацполіції 20 лютого.

Для прикриття злочинної діяльності організатор групи відкрив фіктивне приватне підприємство у сфері надання телекомунікаційних послуг. Його колишній підлеглий, чинний співробітник НПУ, крім забезпечення свого "боса" безперешкодним доступом на персональному комп’ютері до службових баз, налагодив за місцем свого мешкання таку собі цілодобову "чергову частину" на кшталт call-центра "102".

За легалізовані кошти екс-посадовець придбав 9 квартир у Києві, які наразі здає в оренду.

Частина з них була куплена до виходу на пенсію, тобто витік конфіденційної інформації здійснювався ним і під час перебування на службі в органах, наголошують у поліції.

Там поянюють, що змовники діяли дуже обережно, дотримуючись усіх методів конспірації. Були готові та попереджені про можливі службові перевірки, тому документування їхньої діяльності зайняло тривалий час.

За підтримки керівництва Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції працівниками Департаментів внутрішньої безпеки, кіберполіції, захисту економіки та Головного слідчого управління НПУ, під процесуальним керівництвом ГПУ, було проведено 58 санкціонованих обшуків.

Вилучено різноманітну оргтехніку, сервер, мобільні телефони, копії документів, чорнову документацію, набої і кошти у вітчизняній та іноземній валюті.

Слідчі ГСУ готуються оголосити підозру шести учасникам змови.