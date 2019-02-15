У Запоріжжі двох чиновників затримали під час отримання 0,7 млн грн хабара

Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

У Запоріжжі правоохоронці затримали двох посадових осіб, які вимагали та отримали хабар за передачу і не знищення придбаного підприємцем майна, яке було реалізоване державним виконавцем.

"15 лютого слідчі Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з співробітниками Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області, одразу після скоєння злочину викрили посадових осіб двох підприємств Запорізької області, які вимагали та отримали від керівника іншого підприємства неправомірну вигоду в сумі 700 тисяч грн", - інформує прес-служба обласної поліції.

Встановлено, що керівник одного з підприємств регіону придбав на аукціоні холодильне обладнання, на яке було накладено арешт. Після сплати грошей за придбане майно громадянин намагався отримати його, проте отримав відмову. Двоє посадовців підприємств повідомили, що повернуть майно тільки після сплати ним хабара в сумі 700 тисяч гривень, а в іншому випадку майно буде знищено.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.4 ст.368-3 Кримінального кодексу України (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.