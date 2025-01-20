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Полонений солдат з КНДР розповів, як воював за росіян

20 січня 2025, 13:51
Полонений солдат з КНДР розповів, як воював за росіян
https://www.facebook.com/zelenskyy.official
Він був розвідником і каже, що не знав, що воюватиме проти України.

Північнокорейський військовий, якого взяли в полон на минулому тижні на Курщині каже, що служив у розвідувальному батальйоні і заявляє, що не знав, проти кого воюватиме.

Про це йдеться у відео, яке запостив український президент Володимир Зеленський на Facebook-сторінці.

На відео північнокорейський військовий відповідає на запитання представників українських спецслужб через перекладача.

Полонений каже, він разом зі ста співвітчизниками прибув до рф на кораблі, а потім на потягу.

Боєць КНДР додає, що декого з його співвітчизників навчали працювати з важкою російською військовою технікою, але він, мовляв, не проходив таке навчання.

За словами полоненого іноземця, він вступив до лав армії КНДР у віці 17 років і проходив строкову службу.

Також він стверджує, що не знав, що воюватиме в росії, і не знав, проти кого.

На запитання щодо втрат армії КНДР, солдат КНДР сказав, що "було дуже багато постраждалих у боях".

Його матір не знає, де зараз її син. На запитання "Що ви знали про світ за межами Північної Кореї?" полонений відповідає "Небагато".

Раніше The Wall Street Journal описав спецоперацію по захопленню в полон військових КНДР

 
КНДРвійна в Україні

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