The Wall Street Journal описав спецоперацію по захопленню в полон військових КНДР

Світ шукав переконливі докази про те, що Північна Корея воює на боці росіян - українці їх показали.

Київ намагався показати, що війська КНДР вже воюють у російській війні, і щоб довести це, знадобилася місія елітного підрозділу.

Нагадаємо, що внаслідок вдалої операції українці здобули переконливий доказ - захопили в полон першого солдата КНДР.

Газета The Wall Street Journal розкрила деталі місії.

Того дня українські спеціальні призначенці знайшли пораненого північнокорейського солдата, який лежав у лісі на території Курської області рф.

Коли північний кореєць їх помітив, то почав погрожувати гранатою, тримаючи її в руці.

Командир української групи, капітан із позивним Грін, заспокоїв його і звернувся до нього кількома фразами корейською, які вивчив для такої ситуації.

"Брате, все гаразд", - сказав Грін і додав російською: "Все нормально. Я допомагаю".

Українські військові хотіли взяти солдата в полон.

Раніше жоден із тисяч північнокорейців, які воювали на боці рф, не були захоплені живими.

Українські військові кажуть, що деякі з них обирали смерть замість здачі, інші були вбиті своїми ж товаришами, щоб уникнути полону.

Українські офіційні особи заявляють, що залучення Північної Кореї до війни свідчить про її глобалізацію.

росія могла розмістити порядка 12 тисяч північнокорейських військових, які діють у Курській області з грудня.

Північнокорейські солдати, переважно задіяні в піхотних атаках без підтримки бронетехніки, демонструють високу мотивацію, попри великі втрати.

Документи, які були знайдені у загиблих солдатів КНДР, демонструюбть їхню дисципліну і готовність до самопожертви, але вони також вказують на спроби російської сторони приховати присутність північнокорейців.

Команда Гріна підготувала операцію із захоплення полоненого.

9 січня, пробравшись через мінне поле, вони влаштували засідку, в результаті якої вдалося виявити та оточити пораненого солдата.

Спершу він чинив опір і тримав у руці гранату, але спецпризначенець жестами показав, що хоче надати йому допомогу, а північнокореєць зрештою віддав зброю.

"Ми ставилися до нього як до дитини. Ми не хотіли, щоб він завдав собі шкоди", - сказав Грін.

Українці почали транспортувати полоненого через мінне поле, коли російська артилерія розпочала інтенсивний обстріл.

"росіяни використали всі ресурси, які мали на той момент, просто щоб позбутися і корейців, і нас", - додав військовий Грін.

Полонений, 20-річний стрілець, казав, що не знав, де перебуває, і що воює проти України. Під час допиту він запитав, чи українці хороші люди, і почувши ствердну відповідь, сказав: "Я хочу тут жити".

Президент України Володимир Зеленський повідомив про захоплення двох північнокорейців і запропонував обміняти їх на українських військовополонених в росії.

Захоплення північнокорейців дозволить отримати цінну інформацію про їхню підготовку, життя в Північній Кореї та роль у війні.

"Вони служать живим доказом незаконної участі Північної Кореї у війні росії", - заявив директор корейського відділу Human Rights Foundation Лі Сонмін.

Трохи більше тижня тому ЗСУ взяли у полон ще двох військових КНДР.