Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

The Wall Street Journal описав спецоперацію по захопленню в полон військових КНДР

20 січня 2025, 10:48
The Wall Street Journal описав спецоперацію по захопленню в полон військових КНДР
https://www.facebook.com/zelenskyy.official
Світ шукав переконливі докази про те, що Північна Корея воює на боці росіян - українці їх показали.

Київ намагався показати, що війська КНДР вже воюють у російській війні, і щоб довести це, знадобилася місія елітного підрозділу. 

Нагадаємо, що внаслідок вдалої операції українці здобули переконливий доказ - захопили в полон першого солдата КНДР. 

Газета The Wall Street Journal розкрила деталі місії. 

Того дня українські спеціальні призначенці знайшли пораненого північнокорейського солдата, який лежав у лісі на території Курської області рф.

Коли північний кореєць їх помітив, то почав погрожувати гранатою, тримаючи її в руці.  

Командир української групи, капітан із позивним Грін, заспокоїв його і звернувся до нього кількома фразами корейською, які вивчив для такої ситуації. 

"Брате, все гаразд", - сказав Грін і додав російською: "Все нормально. Я допомагаю".  

Українські військові хотіли взяти солдата в полон. 

Раніше жоден із тисяч північнокорейців, які воювали на боці рф, не були захоплені живими. 

Українські військові кажуть, що деякі з них обирали смерть замість здачі, інші були вбиті своїми ж товаришами, щоб уникнути полону.  

Українські офіційні особи заявляють, що залучення Північної Кореї до війни свідчить про її глобалізацію. 

росія могла розмістити порядка 12 тисяч північнокорейських військових, які діють у Курській області з грудня. 

Північнокорейські солдати, переважно задіяні в піхотних атаках без підтримки бронетехніки, демонструють високу мотивацію, попри великі втрати. 

Документи, які були знайдені у загиблих солдатів КНДР, демонструюбть їхню дисципліну і готовність до самопожертви, але вони також вказують на спроби російської сторони приховати присутність північнокорейців.  

Команда Гріна підготувала операцію із захоплення полоненого. 

9 січня, пробравшись через мінне поле, вони влаштували засідку, в результаті якої вдалося виявити та оточити пораненого солдата.  

Спершу він чинив опір і тримав у руці гранату, але спецпризначенець жестами показав, що хоче надати йому допомогу, а північнокореєць зрештою віддав зброю. 

"Ми ставилися до нього як до дитини. Ми не хотіли, щоб він завдав собі шкоди", - сказав Грін.  

Українці почали транспортувати полоненого через мінне поле, коли російська артилерія розпочала інтенсивний обстріл. 

"росіяни використали всі ресурси, які мали на той момент, просто щоб позбутися і корейців, і нас", - додав військовий Грін. 

Полонений, 20-річний стрілець, казав, що не знав, де перебуває, і що воює проти України. Під час допиту він запитав, чи українці хороші люди, і почувши ствердну відповідь, сказав: "Я хочу тут жити".  

Президент України Володимир Зеленський повідомив про захоплення двох північнокорейців і запропонував обміняти їх на українських військовополонених в росії.  

Захоплення північнокорейців дозволить отримати цінну інформацію про їхню підготовку, життя в Північній Кореї та роль у війні. 

"Вони служать живим доказом незаконної участі Північної Кореї у війні росії", - заявив  директор корейського відділу Human Rights Foundation  Лі Сонмін.  

Трохи більше тижня тому ЗСУ взяли у полон ще двох військових КНДР.

 

КНДРвійна в Україні

Останні матеріали

Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Політика
Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 20 січня 2025, 13:24
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О’Брайен
Політика
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 січня 2025, 12:34
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Політика
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2025, 01:52
Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Політика
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 16 січня 2025, 12:21
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Політика
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 січня 2025, 08:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється