ЗСУ взяли у полон ще двох військових КНДР

Їх доправили до Київа, де вони спілкуються зі слідчими СБУ.

Українські воїни у Курській області рф взяли в полон двох північнокорейських військових.

Про це президент України Володимир Зеленський написав на Facebook-сторінці.

"Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ", - йдеться в дописі.

Він додав, що це завдання було непросте, адже зазвичай росіяни та інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України.

"Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб", - написав глава держави.

За його словами, як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.

Зеленський також доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається.

В кінці грудня Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР.