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Половина Польщі лишилась без GPS через росію

18 січня 2024, 10:22
Половина Польщі лишилась без GPS через росію
fot. gpsjam.org
Над частиною території Польщі пропав сигнал GPS.

Про це повідомляє польський сайт Epoznan.

"Познань попала в зону вимкнення. Карта збоїв, доступна на сайті gpsjam.org, показує, що вчора на великій території Польщі були збої в сигналі GPS", - пишще сайт. 

В районі міст Піла та Конів - повністю був відсутній сигнал, а в Познані - місцями. 

Це не вперше за останні дні така ситуація. Подібні проблеми спостерігалися також у Фінляндії і Естонії. 

Керівник сайту gpsjam.org Джон Вайзмен заявив, що це може бути навмисна спроба глушіння або військові навчання. 

Також сайт Cyberdefence24.pl повідомляє, що збої збігаються з теоретичним діапазоном російських систем постановки перешкод, розташованих в Калінінградській області.

Крім того, ми писали, що заступник глави НАТО закликає готуватися до тривалої війни з рф проти України до 2025 року.

 

ПольщаGPS

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