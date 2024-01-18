Половина Польщі лишилась без GPS через росію

Над частиною території Польщі пропав сигнал GPS.

Про це повідомляє польський сайт Epoznan.

"Познань попала в зону вимкнення. Карта збоїв, доступна на сайті gpsjam.org, показує, що вчора на великій території Польщі були збої в сигналі GPS", - пишще сайт.

В районі міст Піла та Конів - повністю був відсутній сигнал, а в Познані - місцями.

Це не вперше за останні дні така ситуація. Подібні проблеми спостерігалися також у Фінляндії і Естонії.

Керівник сайту gpsjam.org Джон Вайзмен заявив, що це може бути навмисна спроба глушіння або військові навчання.

Також сайт Cyberdefence24.pl повідомляє, що збої збігаються з теоретичним діапазоном російських систем постановки перешкод, розташованих в Калінінградській області.

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