Заступник глави НАТО закликає готуватися до тривалої війни з рф проти України до 2025 року

Водночас заступник глави Альянсу попросив не бути надто песимістичними, адже Україна має можливості протистояти рф.

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане закликав готуватися до тривалої війни рф проти України. Вона не закінчиться в 2024 році, а можливо, і в 2025-му.

Про це заявив представник НАТО у ефірі румунського медіа Digi24.

Він припустив, що на початку українського контрнаступу навесні 2023 року могло бути занадто багато оптимізму. Водночас Джоане просить не впадати в надмірний песимізм, адже наша держава має достатньо ресурсів, щоб підтримувати протистояння та досягати успіхів. Заступник глави Альянсу також звернув увагу на те, що росіяни продовжують зазнавати суттєвих втрат щодня.

Пояснюючи думку щодо тривалої війни, Джоане сказав, що в НАТО не фіксують наявність у якоїсь зі сторін військової спроможності для здобуття вирішальної перемоги в той чи інший спосіб.

"Ми очікуємо затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території. Українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами. Це не дрібниця. Ми за жодних умов не зможемо прийняти, щоб росія повернулася до кордону Румунії. Нам треба, щоб Україна вистояла”, — наголосив представник блоку.

Він також висловив впевненість щодо схвалення Конгресом США нового фінансування для допомоги Україні. Джоане вважає, що значних труднощів з виділенням грошей на підтримку наших військ не буде.

Водночас посадовець указав на проблеми з промисловим потенціалом, передусім у Європі. Представників оборонних компаній переконують виробляти більше різних озброєнь, обладнання. Це відбувається на тлі нарощування військових можливостей рф, у тому числі за рахунок поставок зброї з Північної Кореї та Ірану.