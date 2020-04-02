ПОЛІТИКА НОВИНИПриблизно половина українців позитивно оцінили новорічне привітання президента Володимира Зеленського, яке він записав з низкою відомих людей, зокрема спортсменів, політиків та артистів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Половина українців позитивно оцінили новорічне привітання Зеленського - опитування
Згідно з даними, 76% опитаних бачили новорічне привітання президента Зеленського
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг»,передає "Громадське".
Згідно з даними, 76% опитаних бачили новорічне привітання президента Зеленського. Серед них дві третини оцінили його позитивно, 22% — нейтрально, 13% — негативно.
Там також зазначено, що лідером за довірою серед українських політиків залишається президент Володимир Зеленський: довіряють йому 59%, не довіряють — 32%.
Нагадаємо, що співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко обійшов прем'єр-міністра Олексія Гончарука у рейтингу довіри на 3%.
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