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Половина українців позитивно оцінили новорічне привітання Зеленського - опитування

Згідно з даними, 76% опитаних бачили новорічне привітання президента Зеленського
Приблизно половина українців позитивно оцінили новорічне привітання президента Володимира Зеленського, яке він записав з низкою відомих людей, зокрема спортсменів, політиків та артистів.
Половина українців позитивно оцінили новорічне привітання Зеленського - опитування Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг»,передає "Громадське".

Згідно з даними, 76% опитаних бачили новорічне привітання президента Зеленського. Серед них дві третини оцінили його позитивно, 22% — нейтрально, 13% — негативно.

Там також зазначено, що лідером за довірою серед українських політиків залишається президент Володимир Зеленський: довіряють йому 59%, не довіряють — 32%.

Нагадаємо, що співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко обійшов прем'єр-міністра Олексія Гончарука у рейтингу довіри на 3%.

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04 02 2020 14:20
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