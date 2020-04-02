Українці довірять Бойку більше, ніж Гончаруку - опитування

Рівень довіри до інших ключових політиків, як повідомляється, має негативний баланс

Співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко обійшов прем'єр-міністра Олексія Гончарука у рейтингу довіри на 3%.

Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг",передає "Громадське".

Як свідчать результати опитування, лідером за довірою залишається президент Володимир Зеленський: довіряють йому 59%, не довіряють — 32%.

Рівень довіри до інших ключових політиків, як повідомляється, має негативний баланс.

Так, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26%, не довіряють — 44%, депутату Юрію Бойку — 25% та 56% відповідно, лідеру фракції «Голос» Святославу Вакарчуку — 22% та 62%, прем’єру Олексію Гончаруку — 20% та 53%, лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко — 20% та 73%, лідеру «Європейської Солідарності» Петру Порошенку — 15% та 78%.

Рейтинг політичних сил, згідно з даними, очолює партія «Слуга Народу»: 42,2% серед тих, хто визначився та має намір голосувати. За «Опозиційну платформу — За життя» — 13,5%, «Європейську Солідарність» — 9,5%, «Батьківщину» — 8,1%. Підтримка інших партій склала нижче 4%. Тих, хто не визначився, — близько 16%.

Опитування проводили протягом 22-26 січня 2020 року серед українців віком від 18 років. 2500 людей опитували у вигляді інтерв’ю (face-to-face). Як повідомляється, похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, що у 2020 році у рейтингу інноваційних економік видання Bloomberg Україна посіла 56 місце, опустившись за рік на 3 позиції.