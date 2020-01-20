Україна опустилася на 3 позиції в рейтингу інноваційних економік світу - Bloomberg

Вперше за шість років Німеччина посунула Південну Корею та посіла перше місце в рейтингу, набравши 88,21 бала

У 2020 році у рейтингу інноваційних економік видання Bloomberg Україна посіла 56 місце, опустившись за рік на 3 позиції.

Для рейтингу Bloomberg аналізує 60 економік світу - переважно це країни Європи, Північної Америки та Азії, повідомляє "Громадське".

Вперше за шість років Німеччина посунула Південну Корею та посіла перше місце в рейтингу, набравши 88,21 бала. Другу та третю позиції зайняли Південна Корея та Сінгапур відповідно.

Також до п’ятірки найбільш прогресивних економік увійшла Швейцарія та Швеція.

Росія у цьогорічному рейтингу посіла 26 місце, піднявшися на 1 позицію, а Польща - 26, втративши 3 позиції.

Зазначимо, що рейтинг інноваційних економік розраховується на підставі інформації про інтенсивність досліджень та розробок, виробництво інноваційних послуг та товарів, продуктивність праці, активність патентної діяльності та інших показниках. Зазначається, що даний індекс враховує якість освіти та концентрацію високотехнологічних компаній у тій чи іншій країні.

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