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ПОЛІТИКА

Польща блокуватиме вантажівки з росії та білорусі

26 травня 2023, 19:31
Польща блокуватиме вантажівки з росії та білорусі
Фото: з відкритих джерел
У МВС пояснили, що на цей крок зважилися через раптовий, кризовий характер останніх подій.

Польща призупинить вантажні перевезення для транспортних засобів із білорусі та росії. В уряді пояснили такий крок необхідністю забезпечення громадського порядку.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Станіслав Брудзінський, пише Money.pl.

"Вантажний рух через кордон з Республікою білорусь вантажних автомобілів, мототягачів, причепів, у тому числі напівпричепів, та автопоїздів, зареєстрованих на території Республіки білорусь або російської федерації, припиняється до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.

Постанова набирає чинності наступного дня після її опублікування. У МВС пояснили, що на цей крок зважилися через раптовий, кризовий характер останніх подій. Міністерство додає, що вказані вище дії відбуваються у зв'язку з необхідністю забезпечення громадської безпеки.

Наразі єдиний діючий прикордонний перехід з білоруссю, через який проходять вантажні перевезення, знаходиться у Корощині. З 10 лютого рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході у Бобровниках було припинено до особливого розпорядження.

Видання повідомляє, що минулого вівторка Держдума рф ухвалила звернення до уряду рф про заборону транзиту польських вантажівок через територію росії. Наразі проектом займеться уряд.

Президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Польщі Ян Бучек пояснив, що йдеться про компанії, які перевозять вантажі до Казахстану, Монголії чи Узбекистану і змушені користуватися російськими дорогами.

Раніше повідомлялось, що у кремлі назвали Польщу ворожою до росії державою.

ПольщавійнакордонБілорусьрф тероризм

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