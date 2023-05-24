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У кремлі назвали Польщу ворожою до росії державою

24 травня 2023, 20:17
У кремлі назвали Польщу ворожою до росії державою
Фото: РБК
Пєсков зазначив, що заяви з Польщі про нібито готовність підтримати переворот у білорусі є втручанням у справи іншої держави.

Польща наразі стала для росії не просто недружньою країною, а нібито займає ворожу позицію стосовно кремля.

Про це заявив прессекретар російського диктатора владіміра путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

"Польща — це ворожа для нас держава. Я б пішов далі, я не став би називати просто недружньою", — заявив він, відповідаючи на відповідне запитання.

Пєсков зазначив, що заяви з Польщі про нібито готовність підтримати переворот у білорусі є втручанням у справи іншої держави.

Крім того, Пєсков заявив, що рф виконуватиме свої союзницькі зобов'язання щодо гарантування безпеки білорусі.

Нагадаємо, раніше польський генерал і колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак заявив, що в Польщі готуються до повстання у білорусі та в разі чого збираються його підтримати.

Польщапротестивійна в Україніросія окупантибілоруси

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