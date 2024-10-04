Польща блокуватиме вступ України до ЄС через невирішене питання Волинської трагедії

Глава польського Міноборони також вважає, що "антиукраїнські настрої зростатимуть, якщо влада не вирішить справу Волинської трагедії".

Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання ексгумації та вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

У Польщі зростатимуть антиукраїнські настрої, заявив міністр оборони країни і голова Польської селянської партії(PSL) Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Wiadomosci.

"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що у президента Дуди все по-іншому. Україна не вступить до Євросоюзу, не буде моєї згоди, якщо питання Волинської трагедії не вирішиться", — сказав Косиняк-Камиш.

Він пояснив, що PSL виступить проти вступу України до ЄС, поки не буде ексгумації жертв, навіть якщо інші держави-члени погодяться.

Глава Міноборони також прокоментував слова Анджея Дуди про те, що "той, хто блокуватиме вступ України до ЄС, вписується в політику путіна".

"Я принципово з ним не згоден. Постановка щодо вступу до Європейського Союзу саме тієї цінності, якою є історична істина, примирення з минулим, повага до інших, з якими ви хочете бути в Союзі, є фундаментальним принципом", — стверджує він.

Глава польського Міноборони також вважає, що "антиукраїнські настрої зростатимуть, якщо влада не вирішить справу Волинської трагедії". Він додав, що її наслідки виявили в останні роки, а до цього «була змова мовчання».

Волинська трагедія сталася 1943 року, коли польська Армія Крайова та Українська Повстанська Армія влаштували, за даними українських дослідників, обопільні етнічні чистки поляків та українців. У підсумку на Волині загинуло понад 100 тис. поляків і 40 тис. українців. Свідки тих подій відзначають немислимо жорстокі методи розправ з обох сторін.

Раніше повідомлялось, що міністерство закордонних справ Польщі планує використати прагнення України стати членом ЄС як важіль вплину на Київ у питанні, яке стосується ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.