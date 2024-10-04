Польща блокуватиме вступ України до ЄС через невирішене питання Волинської трагедії
Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання ексгумації та вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.
У Польщі зростатимуть антиукраїнські настрої, заявив міністр оборони країни і голова Польської селянської партії(PSL) Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Wiadomosci.
"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що у президента Дуди все по-іншому. Україна не вступить до Євросоюзу, не буде моєї згоди, якщо питання Волинської трагедії не вирішиться", — сказав Косиняк-Камиш.
Він пояснив, що PSL виступить проти вступу України до ЄС, поки не буде ексгумації жертв, навіть якщо інші держави-члени погодяться.
Глава Міноборони також прокоментував слова Анджея Дуди про те, що "той, хто блокуватиме вступ України до ЄС, вписується в політику путіна".
"Я принципово з ним не згоден. Постановка щодо вступу до Європейського Союзу саме тієї цінності, якою є історична істина, примирення з минулим, повага до інших, з якими ви хочете бути в Союзі, є фундаментальним принципом", — стверджує він.
Глава польського Міноборони також вважає, що "антиукраїнські настрої зростатимуть, якщо влада не вирішить справу Волинської трагедії". Він додав, що її наслідки виявили в останні роки, а до цього «була змова мовчання».
Волинська трагедія сталася 1943 року, коли польська Армія Крайова та Українська Повстанська Армія влаштували, за даними українських дослідників, обопільні етнічні чистки поляків та українців. У підсумку на Волині загинуло понад 100 тис. поляків і 40 тис. українців. Свідки тих подій відзначають немислимо жорстокі методи розправ з обох сторін.
Раніше повідомлялось, що міністерство закордонних справ Польщі планує використати прагнення України стати членом ЄС як важіль вплину на Київ у питанні, яке стосується ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.