Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща блокуватиме вступ України до ЄС через невирішене питання Волинської трагедії

04 жовтня 2024, 11:18
Польща блокуватиме вступ України до ЄС через невирішене питання Волинської трагедії
Глава польського Міноборони також вважає, що "антиукраїнські настрої зростатимуть, якщо влада не вирішить справу Волинської трагедії".

Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання ексгумації та вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії. 

У Польщі зростатимуть антиукраїнські настрої, заявив міністр оборони країни і голова Польської селянської партії(PSL) Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Wiadomosci.

"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що у президента Дуди все по-іншому. Україна не вступить до Євросоюзу, не буде моєї згоди, якщо питання Волинської трагедії не вирішиться", — сказав Косиняк-Камиш.

Він пояснив, що PSL виступить проти вступу України до ЄС, поки не буде ексгумації жертв, навіть якщо інші держави-члени погодяться.

Глава Міноборони також прокоментував слова Анджея Дуди про те, що "той, хто блокуватиме вступ України до ЄС, вписується в політику путіна".

"Я принципово з ним не згоден. Постановка щодо вступу до Європейського Союзу саме тієї цінності, якою є історична істина, примирення з минулим, повага до інших, з якими ви хочете бути в Союзі, є фундаментальним принципом", — стверджує він.

Глава польського Міноборони також вважає, що "антиукраїнські настрої зростатимуть, якщо влада не вирішить справу Волинської трагедії". Він додав, що її наслідки виявили в останні роки, а до цього «була змова мовчання».

Волинська трагедія сталася 1943 року, коли польська Армія Крайова та Українська Повстанська Армія влаштували, за даними українських дослідників, обопільні етнічні чистки поляків та українців. У підсумку на Волині загинуло понад 100 тис. поляків і 40 тис. українців. Свідки тих подій відзначають немислимо жорстокі методи розправ з обох сторін.

Раніше повідомлялось, що міністерство закордонних справ Польщі планує використати прагнення України стати членом ЄС як важіль вплину на Київ у питанні, яке стосується ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.

ПольщаЄвросоюзВолинська трагедія

Останні матеріали

Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Політика
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 21:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється