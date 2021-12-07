ПОЛІТИКА НОВИНИПольща найближчим часом надасть допомогу Литві у захисті кордону країни з Білоруссю від неконтрольованого потоку біженців з цієї країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща допоможе Литві відгородитися стіною від Білорусі
Ми зараз ведемо консультації з Frontex (Європейське агентство із захисту зовнішніх кордонів ЄС – ред). Я розраховую, що упродовж кількох днів чи годин справу буде вирішено і ми будемо у змозі допомогти Литві
Фото: Ukrinform
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі в неділю у Кракові з главою Литовської держави Гітанасом Науседою, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми зараз ведемо консультації з Frontex (Європейське агентство із захисту зовнішніх кордонів ЄС – ред). Я розраховую, що упродовж кількох днів чи годин справу буде вирішено і ми будемо у змозі допомогти Литві",- заявив Дуда.
Своєю чергою, президент Литви заявив, що Вільнюс розраховує на підтримку ЄС у питанні захисту кордонів. За його словами, агентство Frontex пообіцяло надати допомогу Литві, зокрема відповідною інфраструктурою. Науседа нагадав, що Литва почала будувати тимчасову дротяну загорожу, аби призупинити потік нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Він підкреслив, що Вільнюс веде переговори з урядами транзитних країн, зокрема з Туреччиною, з метою обмеження напливу іммігрантів, який підтримується режимом Лукашенка.
Як повідомлялося , останніми місяцями в Литві спостерігається сплеск міграції. Прикордонники затримали близько 1,5 тис. осіб, які перейшли кордон Литви з Білоруссю, більшість з них - з Близького Сходу та Африки. Офіційні особи Литви заявляють, що за сплеском нелегальної міграції стоїть уряд Білорусі.
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