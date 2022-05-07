НОВИНИУряд Польщі у вівторок схвалив поправки до закону про санкції, які дозволяють призначати тимчасове управління в компаніях, які потрапили під обмеження, і за потреби продавати їх.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща дозволила перебирати в тимчасове управління й продавати підсанкційні компанії з РФ
Це украй важливе положення, яке дозволить управляти компанією, яка потрапила під санкції, щоб продати її й також захистити інтереси працівників
Фото: з вільних джерел
Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, повідомляє Polska Times.
Згідно з поправками, фізичні та юридичні особи, які потрапили у так званий чорний список міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, потраплять одночасно і під національні санкції Польщі.
Міністерство має складати перелік фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську агресію проти України, а також причетні до порушень прав людини у Росії та Білорусі.
У компанії, які потрапили під санкції, після ухвалених змін можна призначати тимчасове управління. Працівники таких компаній будуть отримувати державні виплати через спеціальний фонд гарантування.
Тимчасові адміністрації підсанкційних підприємств будуть покликані або продати їх, або передати їх в управління Державному казначейству, пояснив Вальдемар Буда.
"Це украй важливе положення, яке дозволить управляти компанією, яка потрапила під санкції, щоб продати її й також захистити інтереси працівників", – підкреслив міністр.
Нагадаємо, у квітні Міністерство внутрішніх справ Польщі ввело санкції щодо 50 фізичних та юридичних осіб, зокрема проти російських бізнесменів Олега Дерипаски, Михаїла Фрідмана, Михаїла Гуцерєва, а також таких впливових російських структур, як "Газпром".
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05 07 2022 17:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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