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Польща готова передати Україні власні винищувачі МіГ-29, але є умова

29 жовтня 2024, 18:29
Польща готова передати Україні власні винищувачі МіГ-29, але є умова
Фото: wikipedia.org
Країна вже задекларувала готовність передати Україні винищувачі МіГ-29.

Уряд Польщі готовий передати Києву свої винищувачі МіГ-29, проте за умови, що союзники по НАТО гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Radio Zet.

Глава Польщі сказав, країна вже задекларувала готовність передати Україні винищувачі МіГ-29, але за умови гарантування безпеки повітряного простору союзниками.

"Коли західні літаки, принаймні тимчасово, захищатимуть польське небо, і нам це буде гарантовано, а незабаром ми отримаємо літаки, на яких літатимуть наші пілоти, і це зміцнить нашу ситуацію", - заявив президент Польщі.

Ще влітку у Польщі відповіли на бажання України отримати МіГ-29.

 

Польщавійна в УкраїніМіГ-29

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