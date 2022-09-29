НОВИНИНа сьогодні у медичних закладах по всій Польщі лікується близько 100 українських військовослужбовцівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польща готова прийняти на лікування тисячу українських військових
Фото: Укрінформ
Польща готова прийняти на лікування не менше 1 тис. українських військовослужбовців.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Василь Зварич, який нещодавно зустрівся з главою МОЗ Польщі Анджеєм Недзельським.
"Польща готова приймати на лікування наших військовослужбовців. Можливості цивільної інфраструктури Польщі дозволяють прийняти на лікування щонайменше 1 тис. українських військовослужбовців", - зазначив Зварич.
За його словами, якщо цивільних можливостей не вистачатиме, то Польща готова залучати також і військову інфраструктуру.
Зварич поінформував, що станом на сьогодні у медичних закладах по всій Польщі зараз лікується близько 100 українських військовослужбовців.
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року росія веде повномасштабну війну проти України. З перших днів війни Польща надає значну військову, політичну та гуманітарну підтримку Україні і стала основним логістичним хабом для України.
Раніше повідомлялося, що Польща безкоштовно передасть Україні мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19, а також 100 тисяч доз вакцини ММR (кір, свинка, краснуха).
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29 09 2022 20:42 МЕДІА
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