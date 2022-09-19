Польща надасть Україні мільйон доз вакцини Pfizer

Польща безкоштовно передасть Україні мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19, а також 100 тисяч доз вакцини ММR (кір, свинка, краснуха).

Про це за результатами зустрічі в понеділок з главою МОЗ Польщі Адамом Недзельським написав у Фейсбуці посол України в Польщі Василь Зварич.

Як зазначив український дипломат, під час розмови особливу увагу було приділено лікуванню поранених українських військовослужбовців у Польщі, а також функціонуванню медичного хабу Medevac в Ряшеві-Ясьонці.

Як підкреслив Зварич, зустріч з Недзельським була доброю нагодою подякувати польській стороні за якісну медичну опіку, яку отримують у Польщі громадяни України. Сторони також підкреслили високий рівень взаємодії між міністерствами охорони здоров’я України і Польщі.