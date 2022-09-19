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Польща надасть Україні мільйон доз вакцини Pfizer

Польща безкоштовно передасть Україні мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19, а також 100 тисяч доз вакцини ММR (кір, свинка, краснуха).
Польща надасть Україні мільйон доз вакцини Pfizer Фото: з вільного доступу
Про це за результатами зустрічі в понеділок з главою МОЗ Польщі Адамом Недзельським написав у Фейсбуці посол України в Польщі Василь Зварич.
 
 
Як зазначив український дипломат, під час розмови особливу увагу було приділено лікуванню поранених українських військовослужбовців у Польщі, а також функціонуванню медичного хабу Medevac в Ряшеві-Ясьонці.
 
Як підкреслив Зварич, зустріч з Недзельським була доброю нагодою подякувати польській стороні за якісну медичну опіку, яку отримують у Польщі громадяни України. Сторони також підкреслили високий рівень взаємодії між міністерствами охорони здоров’я України і Польщі.
 
Нагадаємо, що уряд Швеції прийняв рішення подарувати Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.
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19 09 2022 19:34
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