Польща готова розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії протягом доби

За словами голови Інституту нацпам'яті, якщо заяви українських політиків є не просто політичними деклараціями, то він чекає на офіційне підтвердження та відповідь на запит.

Інститут національної пам'яті Польщі може розпочати ексгумаційні роботи у Волинській області вже протягом доби. Для цього потрібен відповідний дозвіл.

Про це заявив голова Інституту нацпам'яті Польщі Кароль Навроцький, повідомляє RMF24.

Навроцький нагадав, що з 2017 року його Інститут надсилав Україні запити щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території Волинської області. Запит стосувався низки населених пунктів.

"У період з 2017 по 2024 рік ми направили дев'ять таких запитів. Жоден із цих запитів не був прийнятий українською стороною", - запевнив він.

За словами голови Інституту нацпам'яті, якщо заяви українських політиків є не просто політичними деклараціями, то він чекає на офіційне підтвердження та відповідь на запит. У такому разі Інститут направить у Волинську область і людей, і техніку.

"Бюро розшуку та ідентифікації ІНП готове провести реальні пошуки на Волині протягом 24 годин. Тому ми чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації", - сказав він.

Навроцький запевнив, що війна росії проти України не вплине на ефективність проведення робіт.

Нагадаємо, ексгумація жертв Волинської трагедії є одним із спірних питань між Україною та Польщею. Зокрема, польська влада погрожувала, що якщо ексгумацію не проведуть, то вступ України до ЄС буде заблоковано.

Учора, 26 листопада,міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським візаві Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності перешкод для проведення ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії в Україні.