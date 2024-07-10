Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща готує армію до повномасштабного конфлікту – начальник Генштабу

10 липня 2024, 19:45
Польща готує армію до повномасштабного конфлікту – начальник Генштабу
Фото: wartime.org.ua
Варшава збільшує кількість військ на кордоні з рф та білоруссю.

Польщі необхідно підготувати свою армію до повномасштабного конфлікту.

Про це заявив начальник штабу Збройних Сил країни Вєслав Кукула, повідомляє Reuters.  

Агентство зазначає, що заява командувача пролунала на фоні того, як Польща збільшує кількість військ на кордоні з росією та білоруссю. Відносини Варшави з Мінськом різко погіршилися після того, як рф розпочала повномасштабну війну проти України.

"Сьогодні ми повинні підготувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу… Це змушує нас знаходити хороший баланс між прикордонною місією та збереженням інтенсивності підготовки в армії", — заявив Кукула.

Reuters додає, що у відповідь на вторгнення росії в Україну Варшава збільшила витрати на оборону до понад 4% свого ВВП.

Раніше Польща відправила на кордон з білоруссю солдатів Військової жандармерії. Зазначається, що вони займатимуться патрулюванням кордону, контролем за поведінкою нелегальних мігрантів, яких направляє Мінськ, та підготовкою сил оперативної групи Підляшшя щодо забезпечення громадської безпеки та порядку.

Раніше повідомлялось, що росія, за оцінкою посадовців Пентагону та представників розвідки США, наразі не має достатньої кількості живої сили для отримання значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці.

Польщавійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється