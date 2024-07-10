Польща готує армію до повномасштабного конфлікту – начальник Генштабу

Варшава збільшує кількість військ на кордоні з рф та білоруссю.

Польщі необхідно підготувати свою армію до повномасштабного конфлікту.

Про це заявив начальник штабу Збройних Сил країни Вєслав Кукула, повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що заява командувача пролунала на фоні того, як Польща збільшує кількість військ на кордоні з росією та білоруссю. Відносини Варшави з Мінськом різко погіршилися після того, як рф розпочала повномасштабну війну проти України.

"Сьогодні ми повинні підготувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу… Це змушує нас знаходити хороший баланс між прикордонною місією та збереженням інтенсивності підготовки в армії", — заявив Кукула.

Reuters додає, що у відповідь на вторгнення росії в Україну Варшава збільшила витрати на оборону до понад 4% свого ВВП.

Раніше Польща відправила на кордон з білоруссю солдатів Військової жандармерії. Зазначається, що вони займатимуться патрулюванням кордону, контролем за поведінкою нелегальних мігрантів, яких направляє Мінськ, та підготовкою сил оперативної групи Підляшшя щодо забезпечення громадської безпеки та порядку.

Раніше повідомлялось, що росія, за оцінкою посадовців Пентагону та представників розвідки США, наразі не має достатньої кількості живої сили для отримання значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці.