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ПОЛІТИКА

Польща готує новий пакет військової допомоги Україні

09 січня 2025, 17:29
Польща готує новий пакет військової допомоги Україні
Також Косиняк-Камиш додав, що на засіданні Контактної групи з оборони України презентував дорожню карту коаліції зі створення бронетанкового потенціалу для України та інформацію про наступну пожертву.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на зустрічі "Рамштайн".

"Польща готує ще один пакет підтримки для України, ще одну пожертву. Що можливо, ми завжди жертвуємо", - сказав він.

Водночас польський міністр уточнив, що "є кордон, який ми не перетинаємо".

"Це кордон безпеки польської держави", - підкреслив глава оборонного відомства.

Також Косиняк-Камиш додав, що на засіданні Контактної групи з оборони України презентував дорожню карту коаліції зі створення бронетанкового потенціалу для України та інформацію про наступну пожертву.

"Усі країни, які беруть участь у цій зустрічі, готуються до подальшої підтримки та пожертв на користь України", - резюмував він.

Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів.

Польщавійнадопомога Україні

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