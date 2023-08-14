Польські збройні сили закуплять 1 тисячу танків у Південної Кореї.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Інтерфакс.

"Міністерство національної оборони приділяє велику увагу озброєнню бронетанкових частин танками. Основними напрямками їх придбання є США та Республіка Корея. Загалом ми купимо 1 тис. танків K2", - заявив Блащак.

Він додав, що Польша вже має виконавчий контракт на поставку 180 машин, які будуть поставлені в Польщу до 2025 року. Перші з них уже стоять на озброєнні нашої армії.

"Наступний крок - придбання 820 танків K2PL, тобто полонізованої версії цього танка", - додав він.

Для цього було створено польсько-південнокорейський збройовий консорціум, до складу якого увійшли польський державний оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, підприємство Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne і південнокорейська компанія Hyundai Rotem Company.

"Ми прагнемо максимального залучення польської оборонної промисловості. Плануємо, що перші K2PL надійдуть до нашої армії вже 2026 року. Ці танки разом з американськими Abrams стануть кістяком наших бронетанкових військ на найближчі роки та десятиліття. Це епохальне посилення нашого оборонного потенціалу. Ми будуємо найсильнішу сухопутну армію в Європі", - підсумував польський міністр.