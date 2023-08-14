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Польща хоче придбати тисячу танків у Південної Кореї

14 серпня 2023, 08:12
Польща хоче придбати тисячу танків у Південної Кореї
Фото: informnapalm.org
Польські збройні сили закуплять 1 тисячу танків у Південної Кореї.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Інтерфакс

"Міністерство національної оборони приділяє велику увагу озброєнню бронетанкових частин танками. Основними напрямками їх придбання є США та Республіка Корея. Загалом ми купимо 1 тис. танків K2", - заявив Блащак. 

Він додав, що Польша вже має виконавчий контракт на поставку 180 машин, які будуть поставлені в Польщу до 2025 року. Перші з них уже стоять на озброєнні нашої армії. 

"Наступний крок - придбання 820 танків K2PL, тобто полонізованої версії цього танка", - додав він. 

Для цього було створено польсько-південнокорейський збройовий консорціум, до складу якого увійшли польський державний оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, підприємство Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne і південнокорейська компанія Hyundai Rotem Company. 

"Ми прагнемо максимального залучення польської оборонної промисловості. Плануємо, що перші K2PL надійдуть до нашої армії вже 2026 року. Ці танки разом з американськими Abrams стануть кістяком наших бронетанкових військ на найближчі роки та десятиліття. Це епохальне посилення нашого оборонного потенціалу. Ми будуємо найсильнішу сухопутну армію в Європі", - підсумував польський міністр. 

Раніше Польща відреагували на плани лукашенка "налагодити відносини" із Варшавою.
Південна КореятанкиПольша

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