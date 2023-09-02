Польща хоче створити найсильніші сухопутні війська в Європі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про плани зробити сухопутні війська країни до 2025 року найсильнішими в Європі

Про це польській міністр написав в X (Twitter).

"Нинішній план технічної модернізації охоплює практично всі види військового оснащення, що в найближчі роки виведе наші збройні сили в першу лігу світу. Запевняю вас, у разі, якщо Prawo i Sprawiedliwosc продовжить свою місію після осінніх виборів, упродовж двох років у нас будуть найсильніші сухопутні війська в Європі", - заячив глава Міноборони Польщі.

Він додав, що особлива увага приділяється посиленню бронетанкових і мотострілецьких військ за рахунок поставок нових танків Abrams і K2, а також бойових машин піхоти Borsuk.

"Паралельно відбувається розширення ракетних військ і артилерії за рахунок придбання самохідних гаубиць K9 і Krab, а також реактивних систем залпового вогню Chunmoo і HIMARS. Інтегрована система ППО створюється практично з нуля", - сказав Блащак.

За його словами, пріоритет Міноборони, щоб військо польське було сильним і численним, тому що воно є гарантом безпеки Польщі.