Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща хоче захистити свої інтереси, перекривши експорт з України на 20 років

17 грудня 2023, 13:55
Польща хоче захистити свої інтереси, перекривши експорт з України на 20 років
Фото: Shutterstock
В уряді Польщі почали розмови про блокаду аграрного експорту України щонайменше на 20 років, якщо Київ стане повноправним членом Євросоюзу.

Про це йшлося в ефірі радіо RMF24

"Раніше з Варшавою аналогічним чином вчинила Німеччина, захистивши свій ринок від товарів нового сусіда по Євросоюзу", - заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак. 

За його словами, Польща повинна захистити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли республіка приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був закритий на 8 років.

Він додав, що уряд повинен окреслити, що українські товари є "неліквідними" для ринку Польщі.

"Вони не потраплять до Польщі, наприклад, 20 років після вступу України до ЄС", - сказав Колодзейчак.

Коментуючи питання щодо набуття Україною членства ЄС чиновник уточнив, що деякі процеси Варшаві загальмувати "не під силу".

Він вважає, що шлях Києва до блоку буде довгим. Польщі слід використати цей час, щоб підготуватися.

Ринок українських аграріїв зосереджений у владі 95 найбільших агрохолдингів. Вони контролюють половину орних земель України, додав польский міністр.

Нещодавно в Польщі обрали нового прем’єра. Але в там заявили, що Польща планує зберегти ембарго на українське зерно після зміни уряду.
 
Польщазерноембарго

Останні матеріали

Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється