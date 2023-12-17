Польща хоче захистити свої інтереси, перекривши експорт з України на 20 років

В уряді Польщі почали розмови про блокаду аграрного експорту України щонайменше на 20 років, якщо Київ стане повноправним членом Євросоюзу.

Про це йшлося в ефірі радіо RMF24.

"Раніше з Варшавою аналогічним чином вчинила Німеччина, захистивши свій ринок від товарів нового сусіда по Євросоюзу", - заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

За його словами, Польща повинна захистити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли республіка приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був закритий на 8 років.

Він додав, що уряд повинен окреслити, що українські товари є "неліквідними" для ринку Польщі.

"Вони не потраплять до Польщі, наприклад, 20 років після вступу України до ЄС", - сказав Колодзейчак.

Коментуючи питання щодо набуття Україною членства ЄС чиновник уточнив, що деякі процеси Варшаві загальмувати "не під силу".

Він вважає, що шлях Києва до блоку буде довгим. Польщі слід використати цей час, щоб підготуватися.

Ринок українських аграріїв зосереджений у владі 95 найбільших агрохолдингів. Вони контролюють половину орних земель України, додав польский міністр.