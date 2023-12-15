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Польща хоче зберегти ембарго на українське зерно

15 грудня 2023, 08:49
Польща хоче зберегти ембарго на українське зерно
Фото: з вільного доступу
Уряд Польщі планує зберегти ембарго на українське зерно після зміни уряду.

Про це новий міністр сільського господарства країни Чеслав Сєкерський розказав польському виданню Dziennik Gazeta Prawna.

"Я зроблю все, щоб зберегти поточне ембарго", - сказав міністр.

За словами Сєкерського, відкриття європейського ринку для сільськогосподарської продукції з України може повністю дестабілізувати не лише внутрішній польський, а і європейський ринок, тому слід шукати спільні ринкові рішення між Україною і Євросоюзом.

Міністр додав, що Польща могла б скористатися ситуацією і стимулювати власний переробний сектор завдяки дешевій сировині з України.

Нещодавно Сейм Польщі проголосував за кандидатуру лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра.

 

ПольщазерноембаргоУкраїна

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