Польща хоче зберегти ембарго на українське зерно
Про це новий міністр сільського господарства країни Чеслав Сєкерський розказав польському виданню Dziennik Gazeta Prawna.
"Я зроблю все, щоб зберегти поточне ембарго", - сказав міністр.
За словами Сєкерського, відкриття європейського ринку для сільськогосподарської продукції з України може повністю дестабілізувати не лише внутрішній польський, а і європейський ринок, тому слід шукати спільні ринкові рішення між Україною і Євросоюзом.
Міністр додав, що Польща могла б скористатися ситуацією і стимулювати власний переробний сектор завдяки дешевій сировині з України.
Нещодавно Сейм Польщі проголосував за кандидатуру лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра.