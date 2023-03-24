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Польща хоче збільшити Європейський фонд миру для Укрїни – ЗМІ

24 березня 2023, 11:15
Польща хоче збільшити Європейський фонд миру для Укрїни – ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Західний сусід України вимагає збільшити фонд, з якого ЄС фінансує зброю для нашої держави, але кілька країн виступають проти

Польща продовжить наполягати на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну, попри спротив кількох країн ЄС.

Про це повідомляє RMF24.

Щоб збільшити бюджет Європейського фонду миру, Польщі доведеться переконати кілька країн: Францію, Німеччину, Італію та Грецію, які не підтримують цю ідею. Найбільші країни, зокрема, стверджують, що саме вони роблять найбільший внесок до бюджету фонду, понад 60 відсотків, і це, як вони підкреслюють, є для них тягарем.

Тому Франція, Німеччина та Італія хотіли б спочатку встановити принцип витрачання цих грошей, етапи виплат, а також те, яка частина буде виділена Україні, а яка - на спільні місії, наприклад, в Африці.

Найближчим часом це питання обговорюватимуть посли ЄС, потім - глави МЗС, і нарешті воно буде винесене на саміт лідерів ЄС, ймовірно, лише в червні.

Вчора прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що ще 200 мільйонів євро надійдуть до Польщі в рамках Європейського фонду миру, які будуть спрямовані на оборонну політику. "Я також проводив кампанію за це, і мій голос був дуже гучним, що цей фонд повинен бути більшим, щоб це не було 3,5 мільярда євро, а щоб значно більше", - зазначив Моравецький.

Європейський фонд миру - це інструмент, який допомагає ЄС запобігати конфліктам, будувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку.

Раніше повідомлялось, що Польща збудувала 107 км паркану на кордоні з росією.

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