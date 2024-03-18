Польща і Німеччина формують коаліцію на підтримку України

Польща та Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

Польща та Німеччина створять коаліцію бронетанкових засобів, яка буде направлена на підтримку України.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Wprost.

За його словами, Польща та Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

"З липня наші бойові групи, 2 500 польських солдатів і 2 500 німецьких солдатів, будуть перебувати в стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса", - сказав Косіняк-Камиш.

Зокрема, вже 26 березня у Варшаві Польща та Німеччина активізують коаліцію бронетанкових засобів для підтримки України.

"Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій", - розповів він.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.