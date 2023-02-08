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Польща і США обговорять придбання Himars та інших боєприпасів

08 лютого 2023, 13:45
Польща і США обговорять придбання Himars та інших боєприпасів
Польща та США розпочинають переговори про придбання Himars та інших боєприпасів.

Сполучені Штати Америки та Польща розпочинають переговори про продаж Himars та інших боєприпасів, написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у своєму Twitter.

"Велике підкріплення польської артилерії наближається. Державний департамент США схвалив продаж Польщі майже 500 пускових установок Himars. Більшість із них буде встановлена на польські вантажівки. Ми також купимо боєприпаси. Ми починаємо переговори про ціну", - написав  Маріуш Блащак.

Нагадаємо,  вчора Польща перекинула свої ЗРК Patriot до Варшави

СШАПольщаHIMARS

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