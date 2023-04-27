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ПОЛІТИКА

Польща конфіскувала всі гроші посольства росії

27 квітня 2023, 08:45
Польща конфіскувала всі гроші посольства росії
Фото: з відкритих джерел
Пєсков каже, що "Варшаві варто чекати відповіді москви".

Прокуратура Польщі вилучила гроші з рахунків посольства і торгового представництва рф.

Про це повідомили низка російських ЗМІ з посиланням на главу російської дипмісії Сєргєя Андрєєва, пише УП.

"Ми отримали повідомлення про те, що кошти з рахунків посольства і торгового представництва в банку Santander перераховані на рахунки прокуратури", – сказав Андрєєв.

Після цього Santander повідомив про припинення співпраці з посольством і закрив рахунки, додав Андрєєв, уточнивши, що йдеться про "значні кошти" в доларах США і в польських злотих. Він розцінив це як "грубе порушення" Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Рахунки російського посольства у Польщі були заблоковані ще у березні 2022 року, невдовзі після початку військового вторгнення росії в Україну, але конфіскували наявні ні них гроші лише зараз. За даними газети Rzeczpospolita, йшлося про 912 тисяч доларів і 800 тисяч злотих (близько 180 тисяч доларів). Тоді ж із Польщі було вислано 45 російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.

Польська влада пояснювала причини блокування підозрами, що гроші з рахунків посольства росії могли використовуватись для фінансування тероризму чи відмивання незаконно отриманих коштів. У відповідь російська сторона також заморозила рахунки польського посольства у москві.

Тепер же, після конфіскації, прессекретар президента рф Дмітрій Пєсков заявив, що "Варшаві варто чекати відповіді москви".

Раніше повідомлялось, що Польща розширює виробництво САУ Krab для України.

Польщавійнаконфіскаціяпосольство рф

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