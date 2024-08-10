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ПОЛІТИКА

Польща купує у США сотні ракет – ЗМІ

10 серпня 2024, 14:42
Польща купує у США сотні ракет – ЗМІ
Сума контракту становить 850 млн доларів.

Польща уклала угоду з США на закупівлю ракет. Сума контракту становить 850 млн доларів.

Про це повідомляє DW.

Польське агентство з озброєння заявило, що Варшава підписала контракт з урядом США на загальну суму приблизно 850 млн доларів на постачання кількох сотень ракет AIM-120C AMRAAM. Це ракети класу "повітря-повітря". Точно кількість ракет, які замовила Польща, не зазначається.

Постачання будуть здійснюватися з 2029 до 2033 року. Ракетами будуть оснащені літаки, які є на озброєнні польської армії.

За даними польських ЗМІ, наступного тижня Варшава та Вашингтон підпишуть угоду про закупівлю 96 бойових вертольотів Apache. Сума контракту може становити понад 9 млрд доларів.

Очікується, що Apache замінять застарілий вертолітний парк Польщі радянських часів.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall накопичує рекордні замовлення на тлі війни в Україні та загострення в секторі Гази. Компанія майже подвоїла свої операційні прибутки.

СШАПольщаракети

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