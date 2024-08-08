Rheinmetall отримує рекордні замовлення на тлі війни в Україні й загострення у Газі

Компанія майже подвоїла свої операційні прибутки.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall накопичує рекордні замовлення на тлі війни в Україні та загострення в секторі Гази. Компанія майже подвоїла свої операційні прибутки.

Про це пише The Financial Times.

Йдеться про замовлення на 48,6 млрд євро. Дюссельдорфська група в четвер повідомила, що продажі в першому півріччі зросли на третину до 3,8 мільярда євро, а операційний прибуток майже подвоївся до 404 мільйонів євро завдяки зростанню замовлень на зброю та боєприпаси.

Виконавчий директор Армін Паппергер заявив, що прибутковість "значно" зросла завдяки збільшенню продажів, які, за його очікуваннями, продовжать щорічно зростати приблизно на 2 мільярди євро "у найближчі роки".