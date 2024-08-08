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Rheinmetall отримує рекордні замовлення на тлі війни в Україні й загострення у Газі

08 серпня 2024, 14:07
Rheinmetall отримує рекордні замовлення на тлі війни в Україні й загострення у Газі
Компанія майже подвоїла свої операційні прибутки.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall накопичує рекордні замовлення на тлі війни в Україні та загострення в секторі Гази. Компанія майже подвоїла свої операційні прибутки.
 
Про це пише The Financial Times.
 
Йдеться про замовлення на 48,6 млрд євро. Дюссельдорфська група в четвер повідомила, що продажі в першому півріччі зросли на третину до 3,8 мільярда євро, а операційний прибуток майже подвоївся до 404 мільйонів євро завдяки зростанню замовлень на зброю та боєприпаси.
 
Виконавчий директор Армін Паппергер заявив, що прибутковість "значно" зросла завдяки збільшенню продажів, які, за його очікуваннями, продовжать щорічно зростати приблизно на 2 мільярди євро "у найближчі роки".
 
Ключові проекти включають артилерійські замовлення для Німеччини та України, причому найбільшим замовленням за рік став контракт із Бундесвером на бронемашини Boxer на загальну суму 2,2 мільярда євро. Туди входить і обслуговування цієї техніки.
 
До початку повномасштабної війни в Європі більше третини продажів Rheinmetall припадало на запчастини невійськового призначення, такі як датчики для автомобільної промисловості.
 
Компанія більше не розгортає продажі автомобілів, але в четвер заявила, що продажі її підрозділу енергетичних систем, "який об’єднує технологічний досвід на цивільних ринках", зросли незначною мірою до трохи більше 1 мільярда євро.
 
Ціна акцій Rheinmetall піднялась на 2%. У концерні зауважили, що покращення показників зводиться до "бізнесу зі збройними силами Німеччини та державами-партнерами в ЄС і НАТО".

 

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