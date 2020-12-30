Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу

Географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС так само активно працює і на азіатському напрямку

Заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

"Польська сторона в черговий раз продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйона доз вакцин, які польська сторона могла б передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею. Крім того, ми ведемо переговори в рамках відповідних міжнародних механізмів щодо забезпечення масової вакцинації і розраховуємо на отримання близько 8 млн вакцин", - сказав Єнін.

За словами заступника міністра, ще з середини літа цього року МЗС і закордонні дипломатичні установи активно працюють в країнах-потенційних виробниках вакцин з метою встановлення прямих контактів не тільки з урядами зазначених держав, але і з власниками компаній, які розробляли на той момент і зараз вже розробили вакцини.

Він підкреслив, що географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС так само активно працює і на азіатському напрямку.

"Ми розраховуємо, що реальна масштабна вакцинація могла б початися в Україні до кінця першого півріччя наступного року", - припустив Єнін.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори із Польщею, яка зможе бути посередником в отриманні вакцини від коронавірусу від Європейського Союзу. Треті країни будуть отримувати вакцину через одну із країн-членів ЄС.

Читайте також: Британія на тлі рекорду заражень затвердила другу вакцину від коронавірусу