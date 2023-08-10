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Польща на кордоні з росією тестує електронний бар'єр

10 серпня 2023, 21:59
Польща на кордоні з росією тестує електронний бар'єр
Фото: з вільного доступу
Система камер і датчиків руху працюватиме на ділянці майже в 200 км і буде розділена на 12 ділянок.

Польща почала випробування електронного бар'єру на кордоні з росією і незабаром прикордонна служба вже використовуватиме його. 

Про це повідомляє PAP.

"Будівництво електронного бар'єру на кордоні з регіоном Кенігсберг розпочалося у квітні. Система камер і датчиків руху діятиме протягом приблизно 199 км. Вона буде розділена на 12 ділянок. Недалеко від Голдапа був встановлений останній із дванадцяти електронних контейнерів. "Це важливі елементи електронного бар'єру, які пов'язують воєдино всі системи на різних ділянках", - заявила прессекретар польської Прикордонної варти Ганна Михальська.

Вона додала, що на одній із ділянок підрядник, компанія Telbud, вже встановив усе обладнання, включно з камерами і кабелями виявлення. Це ділянка в районі Щурькова, яку охороняє прикордонна служба в Сенпополі. Наразі підрядник тестує цю ділянку. 

Вся система має почати працювати до кінця вересня.

Раніше стало відомо, Польща на кордоні з білоруссю розмістить 10 тисяч солдат.
РосіяПольщакордон

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