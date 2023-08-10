Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Польща на кордоні з білоруссю розмістить 10 тисяч солдат — чотири тисячі будуть у резерві

10 серпня 2023, 12:03
Польща на кордоні з білоруссю розмістить 10 тисяч солдат — чотири тисячі будуть у резерві
Маріуш Блащак. Фото: jaime48.wordpress.com
Додаткові сили військових допомагатимуть Прикордонній службі Польщі охороняти кордон з білоруссю.

Польща планує посилити польсько-білоруський кордон близько 10 тисячами солдатами.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, чотири тисячі солдат безпосередньо братимуть участь в посиленні Прикордонної служби, а шість тисяч — в резерві.

"Буде близько 10 тисяч солдатів - 4 тис. солдати будуть військовослужбовцями, які безпосередньо беруть участь в операції, що стосується підтримки Прикордонної служби на кордоні, і 6 тисяч осіб. в резерві", - пояснив він, додавши, що це будуть "солдати, що будуть підвищувати кваліфікацію там, у гарнізонах, відтворених на сході країни".

Про збільшення кількості військових на кордоні з білоруссю в Польщі заговорили після того, як два білоруські вертольоти порушили кордон Польщі. Так, 1 серпня, жителі польського села Біловеж помітили над своїми будинками два бойові вертольоти білорусі. Пізніше інформацію про порушення державного кордону підтвердили у Міністерстві оборони Польщі.

7 серпня стало відомо, що білорусь розпочала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви. Також у Польщі не виключили, що можуть закрити польсько-білоруський кордон для захисту країни через присутність найманців ПВК "Вагнера" у білорусі.

ПольщакордонБілорусьвагнер

Останні матеріали

Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Політика
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 12:44
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 08:56
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється