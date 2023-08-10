Польща на кордоні з білоруссю розмістить 10 тисяч солдат — чотири тисячі будуть у резерві

Додаткові сили військових допомагатимуть Прикордонній службі Польщі охороняти кордон з білоруссю.

Польща планує посилити польсько-білоруський кордон близько 10 тисячами солдатами.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, чотири тисячі солдат безпосередньо братимуть участь в посиленні Прикордонної служби, а шість тисяч — в резерві.

"Буде близько 10 тисяч солдатів - 4 тис. солдати будуть військовослужбовцями, які безпосередньо беруть участь в операції, що стосується підтримки Прикордонної служби на кордоні, і 6 тисяч осіб. в резерві", - пояснив він, додавши, що це будуть "солдати, що будуть підвищувати кваліфікацію там, у гарнізонах, відтворених на сході країни".

Про збільшення кількості військових на кордоні з білоруссю в Польщі заговорили після того, як два білоруські вертольоти порушили кордон Польщі. Так, 1 серпня, жителі польського села Біловеж помітили над своїми будинками два бойові вертольоти білорусі. Пізніше інформацію про порушення державного кордону підтвердили у Міністерстві оборони Польщі.

7 серпня стало відомо, що білорусь розпочала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви. Також у Польщі не виключили, що можуть закрити польсько-білоруський кордон для захисту країни через присутність найманців ПВК "Вагнера" у білорусі.