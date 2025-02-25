Польща надасть Україні новий пакет допомоги на понад €200 млн

Польща надасть Україні новий (46-й) пакет допомоги вартістю понад 200 млн євро.

За словами Косіняка-Камиша, його держава є лідером у наданні допомоги і буде продовжувати це робити.

"Наразі ми готуємо 46-ту допомогу Україні, яка буде коштувати понад 200 мільйонів євро. Це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Це 46-й внесок, і ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини – 28 тис. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері", – розповів польський віцепрем'єр у своєму виступі в Сенаті з нагоди третьої річниці повномасштабної агресії росії проти України.