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Польща надасть Україні новий пакет допомоги на понад €200 млн

25 лютого 2025, 17:53
Польща надасть Україні новий пакет допомоги на понад €200 млн
Це вже 46-ий пакет допомоги.
Польща надасть Україні новий  (46-й) пакет допомоги вартістю понад 200 млн євро.
 
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає PAP.
 
За словами Косіняка-Камиша, його держава є лідером у наданні допомоги і буде продовжувати це робити.
 
"Наразі ми готуємо 46-ту допомогу Україні, яка буде коштувати понад 200 мільйонів євро. Це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Це 46-й внесок, і ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини – 28 тис. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері", – розповів польський віцепрем'єр у своєму виступі в Сенаті з нагоди третьої річниці повномасштабної агресії росії проти України.
 
Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що Польща збільшує кількість терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на фронті в Україні.
 

 

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