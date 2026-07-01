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Польща не поспішатиме реагувати на законопроєкт Зеленського про Національний пантеон – ЗМІ

01 липня 2026, 10:22
Польща не поспішатиме реагувати на законопроєкт Зеленського про Національний пантеон – ЗМІ
У Варшаві мають намір дочекатися остаточного тексту документа.

Уряд Польщі не планує завчасно реагувати на законопроєкт президента України Володимира Зеленського про створення Українського національного пантеону. У Варшаві мають намір дочекатися остаточного тексту документа та переліку осіб, яких планують вшанувати.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на джерела.

Законопроєкт про створення Українського національного пантеону Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді 28 червня. Документ передбачає створення загальнонаціонального меморіального простору для вшанування видатних українців, які зробили вагомий внесок у боротьбу за незалежність, розвиток держави, війська, культури, науки, спорту, громадянського суспільства та релігії.

За інформацією Onet, у польському уряді вважають, що передчасна офіційна реакція лише загострить дискусію. Один із високопосадовців зазначив, що наразі немає сенсу викликати українського посла чи надсилати дипломатичну ноту, доки невідомий остаточний зміст документа.

Співрозмовники видання наголошують, що ключовим фактором стане список осіб, яких планують включити до Національного пантеону. Якщо серед них будуть постаті, яких у Польщі пов'язують із Волинською трагедією та загибеллю польського цивільного населення, це може спричинити різку реакцію Варшави та посилити політичний тиск з боку правої опозиції.

За даними Onet, польська влада розглядає різні варіанти відповіді у разі появи суперечливих імен. Серед можливих кроків – охолодження двосторонніх політичних контактів або жорсткіша позиція під час переговорів щодо європейської інтеграції України. Водночас, як зазначає видання, Польща не має наміру блокувати підтримку України у війні проти росії.

Тема історичної пам'яті останнім часом неодноразово ставала причиною напруження у відносинах між Києвом і Варшавою. Зокрема, наприкінці травня президент України присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА", що викликало критику в Польщі. Після цього між політиками обох країн відбувся обмін рішеннями щодо повернення державних нагород, що також стало предметом публічної дискусії.

ПольщаУПАВолодимир Зеленський

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