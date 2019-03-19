Польща не запросила Путіна на святкування 80-річчя Другої світової
"Серед запрошених країн немає Росії", - цитує слова прес-секретаря Анджея Дуди Блажея Спихальського Радіо Польша, повідомляє LB.ua.
За словами Спихальського, "запрошення були розіслані, керуючись сучасними, а не історичним контекстом", тому від присутності Путіна вирішено було відмовитися, повідомляє англомовний сайт телеканалу TVP Poland In.
Путін не був запрошений, навіть незважаючи на рекомендацію польського МЗС запросити російського президента. Таку рекомендацію, зокрема, дав тодішній заступник глави польського МЗС Бартош Ціхоцький, який на початку березня став послом Польщі в Україні.
Представник Дуди підкреслив, що консультації з МЗС країни мали неофіційний характер, і адміністрація президента не зверталася до відомства за рекомендаціями.
У листопаді 2018 року Путін взяв участь в урочистостях, присвячених 100-річчю від дня закінчення Першої світової війни, і навіть поспілкувався на урочистому обіді в Єлисейському палаці з президентом США Дональдом Трампом.
Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, коли німецький лінкор відкрив вогонь по польських укріпленнях на півострові Вестерплатте під Гданськом.
Нагадаємо, що Палата представників США прийняла низку законопроектів проти Росії і Путіна.
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