Польща обігнала Росію в рейтингу імпортерів українських товарів

У першому кварталі 2019 року Польща стала найбільшим серед інших країн світу імпортером українських товарів, обійшовши Російську Федерацію.

За цей період Україна експортувала до Польщі товарів на 818 млн доларів, в РФ - на 759 млн доларів, повідомляє Ukraine Now з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

На третьому місці Єгипет - 652 млн доларів, на четвертому Китай - 640 млн доларів. П'ятірку Топ-імпортерів українських товарів замикає Туреччина - 638 млн доларів.

Всього за I квартал українськими компаніями було експортовано товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% вище, ніж за I квартал 2018 року.

В країни Євросоюзу Україна експортувала товарів на 5,7 млрд доларів, що на 5% вище ніж аналогічний період минулого року. З 2014 року експорт товарів до РФ впав більше ніж у 4 рази. В 2013 році експорт до Росії складав 15 млрд доларів проти 3,6 млрд доларів у 2018 році. Падіння експорту товарів до Росії продовжилося та становило в I кварталі 11%. Імпорт російських товарів теж зменшується. В 2013 році імпорт товарів з РФ становив 23,2 млрд доларів, за 5 років він впав на 66% та становив в 2018 році 8 млрд доларів. Падіння імпорту товарів з Росії продовжилося та становило в I кварталі 7%. В СНД Україна експортувала за I квартал товарів на 1,5 млрд дол, що на 6% нижче ніж за I квартал 2018 року. Найбільше українські компанії експортували: продукцію металургійного комплексу на 2,8 млрд доларів, продукти рослинного походження на 2,4 млрд доларів та машини, обладнання, механізми, електротехнічне обладнання, електричні машини на 1,1 млрд доларів.

Нагадаємо, Україна посіла третє місце в списку головних постачальників агропродовольчої продукції в Європейський союз.