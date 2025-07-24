Польща отримає від США кредит на $4 млрд для посилення армії

Варшава закупить вертольоти Apache і ППО Patriot.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у пʼятницю підпише угоду зі Сполученими Штатами про надання Варшаві кредитної гарантії на суму 4 мільярди доларів. Кошти буде спрямовано на модернізацію Збройних сил Польщі.

Про це в четвер повідомило Міністерство оборони Польщі.

Підписання угоди відбудеться у Варшаві за участю Косіняка-Камиша та заступниці держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки. Після підписання заплановані заяви для ЗМІ та двосторонні переговори.

Кредит надається в межах американської програми Foreign Military Financing (FMF), яка передбачає фінансову підтримку союзників США для закупівлі американського оборонного обладнання. Польща отримає 4 мільярди доларів у вигляді кредитної гарантії.

У Варшаві зазначають, що ці кошти, зокрема, буде використано для часткової оплати вже підписаних контрактів із США, зокрема, на закупівлю 96 ударних вертольотів AH-64E Apache та шести батарей систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше ми також писали, що Польща прагне розмістити американську ядерну зброю на своїй території.